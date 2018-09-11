Его отличают активная позиция и креативный подход - Назарбаев об Исекешеве

Президент Казахстана акцентировал внимание на ключевой роли Администрации Президента в дальнейшем обеспечении экономического роста и повышении благосостояния народа.

Глава государства провел совещание с руководящим составом Администрации Президента, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".

В ходе совещания Нурсултан Назарбаев поблагодарил Адильбека Джаксыбекова за работу в качестве руководителя Администрации Президента и на других государственных должностях, а также особо отметил его вклад в становление и развитие государственности Республики Казахстан.

- Вы все знаете Адильбека Рыскельдиновича, который многие годы находится рядом со мной. Он был первым акимом столицы, на всех постах работал ответственно и честно. Желаю ему крепкого здоровья и дальнейших успехов, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства представил участникам совещания нового руководителя Администрации Президента Асета Исекешева.

- Асет Орентаевич был моим помощником, занимал должность министра, вице-премьера. За последние два с половиной года работы в главном городе страны он получил хорошую оценку астанчан. Его отличают активная позиция и креативный подход. Сейчас нам нужен именно такой человек. Когда он был акимом столицы, мы с большой честью провели «ЭКСПО-2017» и 20-летие Астаны. Уверен, что Асет Орентаевич справится и с этой обязанностью, - указал Нурсултан Назарбаев.

В завершение совещания Президент Казахстана акцентировал внимание на ключевой роли Администрации Президента в дальнейшем обеспечении экономического роста и повышении благосостояния народа, а также обозначил основные приоритеты ее деятельности на предстоящий период.

- Перед аппаратом стоит важная задача - содействовать качественной реализации всех ранее принятых государственных программ и осуществлять контроль за их исполнением. Особо хочу подчеркнуть, что сейчас работа переходит на региональный уровень, деятельность акиматов всех уровней нужно эффективно координировать, помогать им и действовать сообща, - поручил Глава государства.

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