Д.Акишев: Инфляция за январь-август составила 2,9%

Годовая инфляция в августе замедлилась до 6% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года.

Инфляция за январь-август 2018 года составила 2,9%, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Годовая инфляция в августе замедлилась до 6,0% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Об этом рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2018 года, передает Zakon.kz.

Он отметил, что по результатам опроса населения в августе количественная оценка ожидаемой на год вперед инфляции находится на уровне 5,9%, практически сравнявшись с уровнем текущей годовой инфляции.

«По оценкам Национального банка Казахстана, в текущем году инфляция сохранится в целевом коридоре 5-7%. Однако в последние несколько месяцев возросли риски, что в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем Национальный Банк оценивал ранее. Инфляция в 2019 году будет формироваться около верхней границы целевого коридора, который определен Национальным Банком Казахстана на уровне 4-6%. Это связано как с влиянием внешних факторов, так и расширением внутреннего совокупного спроса. В этой связи необходимо уже сейчас принять дополнительные меры для сохранения инфляции в целевом коридоре», - сказал Д.Акишев.

Он напомнил, что с начала текущего года базовая ставка была снижена с 10,25% до 9%. Однако Национальный Банк Казахстана не исключает ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года в случае, если оценки по рискам инфляции подтвердятся.

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