На шахте в ВКО люди работали при недопустимой температуре 65 градусов

Проверками прокуратуры области на двух крупных горнодобывающих предприятиях – ТОО «Казцинк» и ТОО «Востокцветмет» выявлено свыше 1,5 тысяч нарушений.

Прокуратура ВКО добилась устранения многочисленных нарушений трудового законодательства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области состоялась коллегия, на которой обсуждены результаты проверки соблюдения трудового законодательства, в том числе вопросы охраны труда и промышленной безопасности субъектами крупного предпринимательства за 2017 год.

Пренебрежение нормами безопасности на производстве в истекшем году стало причиной 219 фактов травматизма, из которых 19 – со смертельным исходом.

Всего проверками прокуратуры области на двух крупных горнодобывающих предприятиях – ТОО «Казцинк» и ТОО «Востокцветмет», где сегодня работают 19 тыс. человек, выявлено свыше 1,5 тысяч нарушений. Среди них: несоответствие условий труда, игнорирование норм промышленной безопасности, сокрытие фактов травматизма и отсутствие модернизации производства.

Как показала проверка, каждое третье рабочее место на рудниках вышеуказанных промгигантов не соответствует требованиям.

На Орловском руднике ТОО «Востокцветмет» шахтеры трудились на глубине 700 метров при недопустимо высокой температуре 65° (норма - 26°). Установлено превышение содержания сернистого газа в воздухе в 20 раз. Год назад на данном руднике из-за обвала горной массы пострадали 8 человек, один из которых скончался. Проверкой выявлено еще 15 опасных мест (без крепления горной массы).

На этом же руднике выявлены факты эксплуатации техники и механизмов со 100% износом. Такие же нарушения имеются на Иртышском руднике. В работе использовались 30 подъемных машин, отработавших нормативный срок.

Отставание вентиляционных рукавов и креплений, неправильная эксплуатация вентиляторов, отсутствие освещения и системы кондиционирования воздуха – такие нарушения зафиксированы практически на каждой шахте. На семи выработках предприятий выявлено отсутствие запасных выходов, в связи с чем, работы на данных рудниках приостановлены.

В ходе заседания коллегии высказан ряд нареканий в адрес госорганов, ведущих контроль над соблюдением условий труда и промбезопасности на предприятиях области, которыми из года в год выявляются одни и те же нарушения.

В частности, отмечено, что Департаментом промышленной безопасности в 2017 году в результате многочисленных проверок выявлено более одной тысячи нарушений. Однако мер по приостановлению или запрещению деятельности отдельных оборудований и механизмов не приняты.

Критика об отсутствии инициативных проверок по итогам мониторинга аттестации производственных объектов по условиям труда и выявленных фактов скрытого травматизма прозвучала и в адрес областной инспекции труда.

По актам прокурорского надзора 21 должностное лицо госорганов и предприятий привлечено к различным видам ответственности, в бюджет выплачено более 2 млн. тенге штрафа.

В настоящее время практически все из выявленных прокуратурой более 1,5 тысяч нарушений трудового законодательства устранены.

В результате в семи забоях шахт проложены запасные выходы, на 15-ти опасных местах установлены крепления, 39 устаревших оборудований, работающих под давлением (Тишинский, Шубинский, Риддер-Сокольный рудники ТОО «Казцинк») модернизированы, прошли экспертизу и вновь запущены в работу.

Впервые по иску Департамента промышленной безопасности деятельность двух забоев, в которых превышен температурный режим, решением суда приостановлены.

Кроме того, созданной по распоряжению прокурора области межведомственной рабочей группой разработан план совместных мероприятий по снижению уровня травматизма и недопущению системных нарушений.

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