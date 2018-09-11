Перераспределить неосвоенные министерствами деньги поручил Сагинтаев

Наибольшие суммы неосвоения все еще сохраняются у Минобороны, Минкультуры, Минсельхоза, МВД и МИК РК.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подверг критике ведомства и регионы, у которых оказалось наибольшее неосвоение бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

«Бюджетная дисциплина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилась. Не исполнено 91 млрд тенге, из них экономия бюджетных средств (по оперативным данным) - 10,3 млрд тенге. Не освоено - 80,7 млрд тенге. Это на 21 млрд тенге меньше, чем показатель за 8 месяцев 2017 года. Наибольшие суммы неосвоения все еще сохраняются у следующих администраторов: министерство обороны - 15,4 млрд тенге; МКС - 11,1 млрдтенге; МСХ - 10,9 млрдтенге; МВД - 9,5 млрдтенге; МИК - 5,7 млрд тенге. Как и раньше мы докладывали, часть неосвоения будет перераспределена при уточнении бюджета», - сказал экс-министр финансов РК Бахыт Султанов.

Глава Кабмина выразил поддержку предложению по перераспределению средств.

«Я поддерживаю ваше предложение. При повторном рассмотрении, несмотря ни на что, мы перераспределим эти средства тем, кому их не достает. И учтем ваше предложение», - отметил Б. Сагинтаев.

При этом он обратил внимание на суммы, которые были неосвоены.

«15,4 млрд тенге неосвоение. Вы вновь назначенный человек, посмотрите внимательно, разберитесь в срочном порядке. У вас самое большое не освоение идет», - обратился Б. Сагинтаев к министру обороны РК Нурлану Ермекбаеву.

Далее негодование премьера затронуло главу Минкультуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

«Почему по итогам 8 месяцев идет неосвоение, а вы говорите, что у вас все по плану идет? Какие могут быть технические вопросы, если идет неосвоение 11 млрд тенге. Сколько можно школ, дорог, больниц было построить, детских садов. А у вас все в плановом порядке. Только что Султанов сказал, что кто не освоит, то при повторном рассмотрении бюджета, мы заберем у вас все деньги, потом не обижайтесь», - предупредил он.

На третьем месте по неосвоению бюджета оказался Минсельхоз.

«Более 5 млрд тенге - это неподписание актов по водному хозяйству. Как только акты будут подписаны, сразу будет освоение. По науке и программе целевого финансирования были поданы заявки министерством образования в июле. Возможно, нужно изменить порядок рассмотрения, до 90 дней доходит», - пояснил Умирзак Шукеев.

«Вы являетесь вице-премьером, у вас и полномочий больше по сравнению с остальными министрами. Меняйте порядки, но выделенные деньги должны быть освоены. Берете деньги, а они потом неосвоенные, лежат мертвым грузом», - заявил Б. Сагинтаев.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов заверил, что деньги будут освоены до конца сентября.

«4,5 млрд мы освоим до сентября», - сказал К. Касымов.

В ответ на это глава Кабмина попросил его взглянуть на календарь.

«Как в сентябре, мы уже в середине сентября. О каком сентябре вы говорите? Если вы врете, то хотя бы нормально это делайте. В вашем бюджете 9,5 млрд тенге неосвоено, а вы говорите о дополнительном финансировании. У вас есть деньги и, значит, не нужно выделять дополнительно», - возмутился Б. Сагинтаев.

Следующему по списку отчитываться по неосвоенному бюджету предстояло министерству информации и коммуникаций. Но министра Даурена Абаева на заседании не было. Поэтому премьер отчитал недавно назначенного вице-министра Нургуль Мауберлинову, которая отметила, что освоение начнется с сентября.

«Что означает с сентября, эти деньги должны были быть уже освоенными. Что вы делали 8 месяцев?» - спросил Б. Сагинтаев.

«По итогам 8 месяцев у нас 95% освоение. Проблем по освоение оставшихся денег не будет, там проблема была в конкурсе, который несколько раз объявляли. Там также есть не освоены по субподрядчикам, когда подпишем договор, они сразу же будут освоены», - пояснил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

«Мы не сомневаемся, что вы освоите эти деньги, но когда выделяются деньги, все администраторы заверяют, что освоят эти деньги, а потом начинается - субподрядчики, договора, это все ваши проблемы. Нам нужно, чтобы деньги были освоены», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

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