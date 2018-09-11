Трамп продлил чрезвычайное положение в США

Террористическая угроза в США до сих пор существует - Трамп.

Лидер США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на год. Он аргументировал свои действия тем, что террористическая угроза в США до сих пор существует, пишет 24tv.ua.

Об этом информируют на сайте Белого дома.

Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим чрезвычайного положения, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года, – говорится в тексте заявления.

Режим чрезвычайного положения сохраняется в США уже в течение 17 лет. Власти США ввели его 14 сентября 2001. Такие действия были обусловлены трагическими событиями, произошедшими 11 сентября 2001. Тогда случился один из самых масштабных мировых терактов. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате ужасного нападения погибли 2996 человек, более 6 000 человек получили ранения.

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