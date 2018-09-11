150 млрд тенге будет выделено для строительства жилья по программе "7-20-25"

Механизмы отрабатываются с акиматами.

150 млрд тенге готова выделить АО «Ипотечная организация "Баспана" для строительства домов по программе "7-20-25". Причем предпочтение будет отдаваться регионам, где наблюдается нехватка первичного жилья. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрат Алтынбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

По результатам исследования компании, в июле порядка 3 тысяч квартир по стране соответствовало условиям программы «7-20-25». Половину этих квартир население уже купило по этой программе.

"Осталось только 1 500 квартир. Это очень маленькое количество. В этой связи для увеличения количества предложении по первичному жилью, особенно в регионах, мы готовы выделить местным исполнительным органам 150 млрд тенге для строительства домов по программе "7-20-25", - сказал он.

Механизмы сейчас отрабатываются с акиматами. Выделенные средства будут оборачиваться по револьверному принципу каждые 2 года.

"В настоящее время мы уже выделяем 20 млрд тенге акимату города Шымкент для строительства 500 тысяч квадратных метров жилья по программе "7-20-25", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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