Асет Исекешев: Астана перешла в третью фазу роста

В большом хозяйстве всегда много проблем - экс-аким.

На официальном сайте акимата Астаны опубликовано интервью бывшего главы города Асета Исекешева, передает zakon.kz.

Экс-аким рассказал о том, какие предполагаются новшества в процессе дальнейшей застройки Астаны.

"Во-первых, полицентричность. Город должен быть полицентричным, с развитыми урбанистическими решениями. Это правильный подход в столичном градостроительстве. То есть не один центр, а множество самодостаточных центров. Со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас человеку важно не только жилье, но и пространство вокруг. Речь идет о дворах, парках, скверах. Во-вторых, урбанистический подход. То есть современный человек хочет, чтобы все жизненно важные социально-культурные объекты находились в шаговой доступности от места его проживания. По идее, в каждой застройке должна быть предусмотрена пешая доступность к 35 социальным благам. Это непростая задача. Но мы уже третий год работаем по этому плану. Вообще, считаем, что Астана в настоящее время перешла в третью фазу роста", - отметил он.

После чего Исекешев поделился воспоминаниями о развитии Астаны. "Первая фаза – это перенос столицы и начало застройки Левобережья по генеральному плану японского архитектора Курокавы, утвержденного Главой государства. Вторая фаза берет начало в 2011 году, когда в рамках подготовки к Международной выставке ЭКСПО-2017 началась интенсивная застройка. В это время были построены терминал аэропорта, новый вокзал, объекты ЭКСПО. И, наконец, третья фаза – работа, направленная на то, чтобы Астана стала региональным хабом, одним из ключевых центров евразийского пространства", - уточнил он о двух первых фазах.

Также Асет Исекешев рассказал о проблемах, которые актуальны для столицы. "В большом хозяйстве всегда много проблем. Подготовка школ, отопительный сезон, уголь, работа рынков, строительные площадки — список очень длинный. С повестки дня не сходят вопросы безопасности, общественный транспорт, уборка и благоустройство городских территорий, обеспечение электроэнергией, стабильное функционирование больниц и других объектов жизнедеятельности", .

А в заключении интервью высказался о нареканиях в адрес ливневой канализации. "Работа по развитию сетей ливневой канализации продолжится — появятся 12 очистных сооружений, 23,5 км коллекторов, 13 насосных станций. Да, есть несколько мест в городе, где заливает. На этих участках скапливается вода, стекая с соседних больших улиц. Поэтому необходимы были сложные технические решения, и мы их нашли. Проект начали, в следующем году завершим", - подытожил он.

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