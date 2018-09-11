Предпринимателей РК приглашают принять участие в торгово-экономической миссии в Екатеринбурге

Проведение запланировано 16 – 17 октября 2018 года.

Казахстанских предпринимателей приглашают принять участие в торгово-экономической миссии в Екатеринбурге.

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает отечественных предпринимателей принять участие в торгово-экономической миссии в Екатеринбурге, проведение которой запланировано 16 – 17 октября 2018 года.

Основной целью мероприятия является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными покупателями для казахстанских предприятий, а также проведение двусторонних встреч.

По вопросам участия в ТЭМ необходимо заполнить форму регистрации.

В случае возникновения вопросов обращаться к Абаю Абдрахманову: + 7 (7172) 27 90 54 (вн. 201), e-mail: ab.abdrakhmanov@palata.kz

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