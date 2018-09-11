Назван минимальный общий ежемесячный доход семьи для участия в "7-20-25"

Акиматы будут выделять субсидии для снижения первоначального взноса.

Сотрудники бюджетной сферы и молодые семьи смогут участвовать в программе "7-20-25", получая субсидии для снижения первоначального взноса через акимат. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления организации Кайрат Алтынбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

"Нами совместно с акиматами на местах начата работа по снижению первоначального взноса для молодых семей и работников бюджетной сферы. Вы знаете, что со стороны госслужащих были жалобы, что они испытывают трудности при накоплении первоначального взноса. Мы пошли на встречу им и разработали продукты «Жас арман» и «Қамқор баспана». Предполагается, что акиматы будут выделять субсидии вышеназванным категориям граждан для снижения первоначального взноса. При этом, составление списков, отбор граждан для участия в продукте будет вестись самими акиматами", - сказал он.

Пилотный проект уже работает в Шымкенте. Акимат города на 2018-2019 годы выделяет 2 млрд. тенге субсидии. И порядка 2 тысячи жителей Шымкента будут охвачены мерами поддержки.

"В настоящее время, мы уже выделяем 20 млрд. тенге акимату города Шымкент для строительства 500 тысяч квадратных метров жилья по программе «7-20-25». Как Вы знаете, Шымкент недавно получил статус города республиканского значения. В этой связи, предельная стоимость жилья для Шымкента увеличена с 15 миллионов до 25 миллионов тенге", - сообщил он.

Он пояснил, сумма первоначального взноса будет уменьшена за счет беспроцентной субсидии в размере 10% от суммы жилья. "Выделять деньги будет акимат", - еще раз подчеркнул он.

В целом, по расчетам организации минимальный совокупный ежемесячный доход семьи для участия в программе "7-20-25" составляет 120 тысяч тенге.

"Наша твердая позиция - программа не должна порождать иждивенческие настроения среди граждан. Банки-участники самостоятельно несут ответственность за возврат средств государству, и как вы видите, они выдают ипотечный кредит только тем заявителям, которые смогли подтвердить свои доходы и в состоянии обслуживать долг на весь период кредита", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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