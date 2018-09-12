Не надо использовать первый попавшийся шанс, когда это касается сердца вашего ребенка!

Благодаря быстро развивающимся технологиям теперь можно узнать, здорово ли сердце будущего ребенка.

Заболевания сердца, которые становятся все более распространенными с каждым днем, могут поражать детей, даже в утробе матери. Эта ситуация приняла угрожающие размеры - в настоящее время среди 100 детей один рождается с заболеванием сердца! Однако благодаря быстро развивающимся технологиям теперь можно узнать, здорово ли сердце будущего ребенка.

Специалисты в детских медицинских центрах Acıbadem предлагают услуги по диагностике и лечению с использованием передовых технологий. Команда, состоящая из этих специалистов, имеет в целом опыт более 10 000 педиатрических операций на сердце. Центры работают с успехом 95% в хирургических операциях на новорожденных и детях, включая критические случаи.

Профессор Эндер Одемиш, детский кардиолог и профессор Эрсин Эрек, специалист по детской сердечно-сосудистой хирургии больницы Acıbadem, поделились с нами методами, с помощью которых они спасают жизни как во время развития ребенка в материнской утробе, так и на ранней стадии грудного возраста.

Профессор Эндер Одемиш сказал: «Мониторинг сердца плода предотвращает неприятные сюрпризы, которые могут возникнуть после рождения. Точно так же эхокардиография плода, проводимая в период между 16-й и 20-й неделями беременности, гарантирует выявление любых заболеваний сердца, которые можно обнаружить у ребенка.

У некоторых детей заболевание сердца остается незамеченным!

В настоящее время из 100 младенцев в мире один рождается с заболеванием сердца. Профессор Эрсин Эрек утверждает, что большинство детей, родившихся с заболеваниями сердца, отправляют домой прежде, чем будет выявлена проблема, так как они выглядят здоровыми. Тем не менее многие из этих младенцев страдают острой сердечной недостаточностью после возвращения домой и умирают, если не произвести немедленное вмешательство. Профессор Эрсин Эрек утверждает, что передовые технологии позволяют обнаружить врожденные пороки сердца на ранней стадии и произвести вмешательство.

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