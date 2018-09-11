Пожелания министров новому акиму Астаны

Сегодня Бахыт Султанов стал акимом столицы.

Коллеги министра финансов Бахыта Султанова прокомментировали его новое назначение в качестве акима Астаны, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Очень хороший человек. Астана и дальше будет процветать", - сказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах заседания правительства.

"Успехов в новой работе и дальнейших новых изменений жителям Астаны", - прокомментировал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек

Глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов пожелал Султанову огромных успехов и оправдать все доверия.

"Я за него рад. Он хороший администратор", - отметил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Сегодня Бахыт Султанов назначен акимом города Астаны.

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