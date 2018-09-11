Пожелания министров новому акиму Астаны
Сегодня Бахыт Султанов стал акимом столицы.
Фото : arnapress.kz11 сентября 2018, 13:38
Коллеги министра финансов Бахыта Султанова прокомментировали его новое назначение в качестве акима Астаны, передаёт корреспондент BNews.kz.
"Очень хороший человек. Астана и дальше будет процветать", - сказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах заседания правительства.
"Успехов в новой работе и дальнейших новых изменений жителям Астаны", - прокомментировал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек
Глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов пожелал Султанову огромных успехов и оправдать все доверия.
"Я за него рад. Он хороший администратор", - отметил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
Сегодня Бахыт Султанов назначен акимом города Астаны.
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