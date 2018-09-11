Что известно о новом акиме Астаны Бахыте Султанове

Как складывалась жизнь и карьера нового градоначальника столицы.

Сегодня Указом Главы государства экс-министр финансов РК Бахыт Султанов был назначен акимом Астаны, сменив на этом посту Асета Исекешева. О государственных заслугах и основных вехах трудового пути нового градоначальника столицы решил напомнить Zakon.kz.

Бахыт Турлыханович Султанов родился 29 ноября 1971 года в городе Алма-Ате (бывшая КазССР). Женат на Султановой Регине Фандесовне и воспитывает трех детей – дочь Анель (1989 г.р.) и двух сыновей – Данияра (1997 г.р.) и Амирлана (2008 г.р.).

Владеет казахским, русским и английским языками.

Имеет два высших образования. Первая специальность инженера-электрика получена им после окончания Казахского национального технического университета в 1994 году. Вторая – «Бизнес и менеджмент», по окончании обучения в Казахской государственной академии управления в 1995 году.

Свой трудовой путь Бахыт Султанов начал в 1994 году в должности ведущего экономиста отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов Республики Казахстан.

В следующие 7 лет – с 1995 по 2002 годы, он прошел путь начальника отдела до директора департамента Минфина РК, последовательно занимая должности заместителя начальника управления, заместителя директора Бюджетного департамента, директора Департамента по государственным закупкам, заместителя директора департамента Казначейства, заместителя директора бюджетного департамента, директора департамента государственного бюджета МФ РК.

Уже в сентябре 2002 года Бахыт Султанов занял кресло директора департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК, а в июне 2003 – перешел на пост вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Довольно насыщенными были для него и следующие три года. С февраля 2006 по январь 2007 он возглавлял Агентство по статистике РК, с января по август того же года занимал пост вице-министра финансов РК, а затем вплоть до марта 2010 года был министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В марте 2010 года Бахыт Султанов стал помощником Президента Республики Казахстан и занимал эту должность вплоть до января 2012 года, когда был переведен на пост заместителя руководителя Администрации Президента РК.

Следующей вехой его трудового пути стала должность заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК, на которую Бахыт Султанов был назначен в ноябре 2013 года и переназначен в апреле 2014. С августа 2014 года и до 11 сентября 2018 – он занимал пост министра финансов РК, а сегодня был назначен акимом города Астаны.

Помимо этого, Бахыт Султанов в разные годы являлся членом совета директоров ЗАО «Национальные информационные технологии» (08.2003), членом совета директоров АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (09.2003-03.2005), членом совета директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (10.2003), членом совета директоров АО «ННТХ «Самгау» (07.2007-07.2008), член совета директоров АО «Холдинг «Самрук» и АО «ФУР «Казына» (09.2007-10.2008), членом совета директоров АО «НХ «Каз-Агро» (09.2007), членом совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (10.2008), членом совета директоров АО «Назарбаев Университет» (06.2010), членом совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына» (17.10.2008-03.2010).

Также Бахыт Султанов был представителем от правительства РК в правлении Национального Банка РК (с 30.12.по 2013), членом Совета иностранных инвесторов при Президенте РК (с 08.06.2016), членом Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК (с 17.04.2017). Также с февраля 2016 года он являлся кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан».

О заслугах Бахыта Султанова перед государством свидетельствует и ряд полученных им госнаград. В их числе орден «Парасат», несколько юбилейных медалей, благодарственные письма президента и премьер-министра РК, а также благодарность МФ Республики Казахстан.

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