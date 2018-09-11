Платные тестирования школьников незаконны

В Алматинской области регулярно проводились платные тестирования учащихся.

Сегодня состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции в учреждениях среднего образования, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова, факты проведения среди школьников платных тестирований - одни из проблемных вопросов в системе образования.

Так, в Алматинской области по указанию отделов образования регулярно проводились тестирования учащихся. Стоимость подобных тестирований составляла от 300 до 500 тенге на каждого ученика.

Министерству образования и науки РК рекомендовано принять меры по недопущению фактов «принудительного» проведения платных тестирований в стенах школ.

«Работа Агентства ориентирована на закрепление принципов добропорядочности, на создание «честной среды» в системе образования», - подчеркнул Бектенов.

В ходе совещания затронут вопрос о низком уровне оплаты труда работников сферы образования, которая является одной из причин коррупции в данной сфере. При этом, в Агентстве подчеркивают что увеличение оплаты труда учителей не требует выделения дополнительных средств. В пример приведен положительный опыт Детского дома города Астаны, в котором принципиальная позиция руководства и правильная организация работы позволили кардинально улучшить положение дел. По словам директора Детского дома, Динары Закиевой, за счет повышения эффективности управления, оптимизации процессов обеспечена экономия бюджетных средств в сумме почти 90 млн. тенге. Это позволило поднять заработные платы работников в 3-4 раза. Работник, ранее получавший 30 тыс.тенге, сейчас получает 120 тыс.тенге. Значительно улучшена материально-техническая база детского дома. И все это без выделения дополнительных средств из бюджета, за счет экономии.

При Агентстве функционирует Call-центр 1424, куда граждане могут обратиться с жалобами и предложениями, в том числе по фактам коррупции.

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