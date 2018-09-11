Вопрос с переполненными первыми классами прокомментировал Сагадиев

За три года в стране построено 345 школ.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в кулуарах правительства РК прокомментировал вопрос переполненности классов с первоклашками, нехватке им мест в классах и учебников, передает корреспондент Zakon.kz.

«О таких фактах нам не докладывали, но мы проведем совещание акиматов городов и областей, и посмотрим, какая ситуация. Но вы должны тоже понимать, у них есть три варианта: первый - не пускать детей, что не является решением. Второе - не допускать переезда в город, что тоже не является решением. И третье - больше детей сажать в классы, чтобы все могли прийти в школу, потому что все родители просят. А также параллельно просить деньги у государства на строительство новых школ и стараться привлечь частный сектор для строительства», - сказал Сагадиев.

По его словам, по этим двум направлениях ведомство сейчас усиленно работает.

«По этим двум последним направлениям мы работаем. И то, что мы ввели подушевое финансирование и то, что мы ввели инвестиционный компонент, где инвестору часто возвращается стоимость строительства школ и школа остается в его собственности, это принципы и «Балабан», и грантового финансирования, позволяют нам в будущем, в течение 4-5 лет постараться решить проблему переполненности школ в крупных городах РК», - пояснил Сагадиев.

Министр добавил, что Казахстан столкнулся с двумя большими волнами рождаемости.

«Если в 2002 году родилось 220 тысяч детей, то в 2016 году - 400 тысяч. То есть это 180 тысяч детей в год - это требует 180 школ по 1 тысяче мест. В год мы строим 110 школ, одномоментно 345 школ построили за последние три года. Никогда такого объемного строительства школ в Казахстане не было. Тем не менее, нам нужно время, чтобы справиться с двумя волнами», - заключил глава МОН РК.

Ксения Давыдова, Астана

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