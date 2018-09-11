Назарбаев дал ряд поручений новому акиму Астаны

Необходимо внедрить новую модель развития - президент.

Состоялось совещание с активом города Астаны, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Перед встречей с активом состоялась сессия городского маслихата, на которой депутаты единогласно одобрили кандидатуру нового акима столицы Султанова Бахыта Турлыхановича.

Глава государства поздравил А.Исекешева с назначением на должность руководителя администрации президента и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

Президент Казахстана подчеркнул профессиональные и личные качества А.Исекешева, а также остановился на результатах его работы в деле развития столицы.

Отметив заслуги уже экс-акима Астаны А.Исекешева, Нурсултан Назарбаев подчеркнул задачи, стоящие перед новым руководством города.

- Назначение акима столицы для меня всегда имеет особую значимость. Вопросы развития города, в том числе строительство всех объектов в столице, постоянно находятся на моем личном контроле. Это – важнейший для меня приоритет. Бахыт Султанов имеет большой опыт государственного управления и необходимые организаторские способности, - сказал глава государства.

В ходе совещания Президент Казахстана указал на ряд приоритетных задач, стоящих перед новым руководством Астаны.

- Необходимо внедрить новую модель развития. Важно создать комфортную среду для продвижения инноваций и роста креативных людей. Для этого следует разработать долгосрочную стратегию развития города до 2050 года, - указал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что нужно продолжить развитие столицы в качестве делового финансового хаба, используя при этом возможности Международного финансового центра «Астана».

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах строительства нового жилья, создания благоприятных условий для проживания людей и возведения социальных объектов.

Нурсултан Назарбаев также указал на важность сохранения темпов развития инфраструктуры города и его подготовки к газификации. Президент Казахстана поручил использовать лучшие практики в развитии туристического потенциала столицы.

Среди приоритетов дальнейшего развития Астаны Нурсултан Назарбаев выделил необходимость продолжения трансформации работы всех городских государственных структур, повышения качества государственных услуг и реализации программы цифровизации.

В завершение А.Исекешев и Б.Султанов поблагодарили главу государства за оказанное доверие, а также выразили готовность и дальше вносить свой вклад в развитие столицы и всей страны.

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