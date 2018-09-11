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400 тенге за доллар становится реальностью

По мнению аналитика, перед казахстанской валютой достаточно явно маячит перспектива падения до 400 тенге за доллар – осталось немного.

Фото : Central Asia Monitor11 сентября 2018, 14:25

400 тенге за доллар становиться реальностью, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Тенге продолжает обновлять годовые минимумы. Вчера оказался пробит вниз знаковый уровень в 380 тенге за доллар. По мнению Мильчаковой, перед казахстанской валютой достаточно явно маячит перспектива падения до 400 тенге за доллар – осталось немного.

"С 10 сентября вступил в силу новый механизм формирования официального обменного курса тенге к мировым резервным валютам. Теперь официальный курс формируется на основе биржевого курса со сроками расчетов «Т+1». Для тенге это создает, скорее, негативный фон, и мы ожидаем, что на этой неделе тенге будет торговаться по 380-385 тенге за доллар", - считает аналитик.


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