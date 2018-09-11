400 тенге за доллар становится реальностью

По мнению аналитика, перед казахстанской валютой достаточно явно маячит перспектива падения до 400 тенге за доллар – осталось немного.

Фото : Central Asia Monitor

400 тенге за доллар становиться реальностью, передает Zakon.kz. Об этом сообщила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. Тенге продолжает обновлять годовые минимумы. Вчера оказался пробит вниз знаковый уровень в 380 тенге за доллар. По мнению Мильчаковой, перед казахстанской валютой достаточно явно маячит перспектива падения до 400 тенге за доллар – осталось немного. "С 10 сентября вступил в силу новый механизм формирования официального обменного курса тенге к мировым резервным валютам. Теперь официальный курс формируется на основе биржевого курса со сроками расчетов «Т+1». Для тенге это создает, скорее, негативный фон, и мы ожидаем, что на этой неделе тенге будет торговаться по 380-385 тенге за доллар", - считает аналитик.

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