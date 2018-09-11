АДГСПК требует опубликовать в открытом доступе бюджеты школ и детских садов

Мы считаем, что родители не обязаны нести какие-либо расходы на ремонт или проведение мероприятий в организациях образования и рассматриваем подобные факты как коррупцию.

В Астане под председательством заместителя председателя АДГСПК Олжаса Бектенова прошло совещание по вопросам противодействия коррупции в организациях образования, передает Zakon.kz.

Зампред Агентства рассказал о проводимой работе, направленной на искоренение коррупции в системе образования, а также предупредил всех о недопустимости каких-либо поборов в организациях образования.

«Мы считаем, что родители не обязаны нести какие-либо расходы на ремонт или проведение мероприятий в организациях образования и рассматриваем подобные факты как коррупцию. Из бюджета выделяются достаточные денежные средства на все указанные цели», - отметил О. Бектенов.

Зампред АДГСПК подробно остановился на текущей деятельности попечительских советов в организациях образования и указал на необходимость недопущения фактов, когда добровольные взносы начинают носить принудительный характер.

Также он отметил, что сегодня государственный аппарат строит отношения с обществом на принципах открытости и подотчетности. Так в Казахстане функционирует портал "Открытое правительство",где любой желающий в онлайн-режиме может получить доступ к обширной базе данных государственных органов, в том числе к бюджетной отчетности. Это способствует развитию активной гражданской позиции через общественный контроль за расходованием бюджетных средств.

Для решения вопроса поборов в школах и детских садах О.Бектенов предложил ввести обязательное опубликование подробной финансовой отчетности, которая исключит возможность нецелевого использования финансовых средств и осуществления коррупционных действий.

«В учебных заведениях должны быть официально открыты счета попечительских советов, что обеспечит прозрачность благотворительной помощи. Уполномоченному органу необходимо взять на контроль этот вопрос и провести мониторинг открытия счетов», - отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что информация о бюджете организаций образования должна быть размещена на сайтах школ, детсадов, отделов образования в максимально доступной форме, понятной для любого человека.

«Только так, через прозрачность и контроль со стороны общества можно добиться искоренения «бытовой коррупции», - подытожил О. Бектенов.

Напомним, при Агентстве функционирует Call-центр 1424, куда граждане могут обратиться с жалобами и предложениями, в том числе по фактам коррупции. Также можно обратиться к председателю АДГСПК через его личную страницу в Фейсбуке, личный блог(интернет-портал «Открытый диалог») и электронную почту alik.shpekbayev@gmail.com.

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