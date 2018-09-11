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Говорящий по‐японски пес восхитил пользователей Сети

Хозяйка пытается научить своего пса двум словам: «taberu», что в переводе означает «есть», и «hanbagu» — «гамбургер».

Фото : скриншот видео11 сентября 2018, 15:05

Пользователи Сети обсуждают видео с умным псом породы сиба-ину (иногда данную породу называют шиба-ину), который умеет говорить по-японски. Языку собаку обучает его хозяйка, и некоторые слова получаются у него очень отчетливо. Запись «разговора» была опубликована в Twitter.
Говорящий по‐японски пес восхитил пользователей Сети. Видео

Пес из Японии по кличке Бени, похоже научился самому сложному — человеческому языку. На видеозаписи, опубликованной хозяйкой питомца, он старательно повторяет слова на японском языке. И некоторые из них у Бени получаются замечательно.


Хозяйка пытается научить своего пса двум словам: «taberu», что в переводе означает «есть», и «hanbagu» — «гамбургер». Иногда Бени халтурит и вместо того, чтобы учиться, он просто лает. Но в других случаях «говорить» у него получается очень убедительно. В завершении ролика Бени получает лакомство за свои старания.


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