В ВКО пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме Усть-Каменогорска.
Фото : КЧС МВД РК11 сентября 2018, 15:33
В результате пожара в многоэтажном жилом доме пришлось эвакуировать пять человек. Еще один мужчина, получивший отравление угарным газом, госпитализирован, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
Сегодня в 10-50 в Усть-Каменогорске произошел пожар в пятиэтажном доме, расположенном по улице Михаэлиса. Горела квартира на третьем этаже. Площадь пожара составила семь квадратных метров.
«Пожар локализован в 11-06 и ликвидирован в 11-17. Эвакуированы 5 человек. На месте пожара обнаружен хозяин квартиры, 1939 г.р. в бессознательном состоянии, который госпитализирован в городскую больницу №1 с отравлением угарным газом. Его состояние оценивается, как тяжелое. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В ликвидации пожара задействованы 15 пожарных и 4 единицы специализированной техники», – сообщил Р. Иманкулов.
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