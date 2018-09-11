Исекешев рассказал о решении дорожных проблем в столице

Сейчас реализуются два крупных дорожных проекта - экс-аким.

Экс-аким Астаны Асет Исекешев рассказал о дорогах столицы, их загруженности и качестве, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата Астаны.

Исекешев поделился информацией о том, как будет развиваться транспортная инфраструктура Астаны.

"Сейчас реализуются два крупных дорожных проекта. Это большая и малая кольцевые дороги, которые призваны существенно разгрузить улицы города. Если подробно об этих проектах, то скажу, что в данное время строится юго-западный участок большой кольцевой дороги вокруг города Астаны от проспекта Тлендиева до проспекта Кабанбай батыра протяженностью 34,4 км. Планируется завершить его в 2020 году. Она обеспечит транспортную связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, выходы на внешние автомобильные дороги, а также снижение нагрузки на транспортную систему столицы, уменьшение количества транзитного автотранспорта в составе транспортного потока города, улучшение экологической обстановки, увеличение эксплуатационной скорости движения автотранспортных средств, расширение транспортных связей, развитие сопутствующей дорожной инфраструктуры", - рассказал он.

Также в разговоре Исекешев коснулся вопроса о границах малой кольцевой дороги.

"Она проходит по проспектам Кошкарбаева, Улы Дала и улицам Акжол, Бейсековой общей протяженностью 46 км. В период с 2007 по 2017 год построено 22,8 км дорог, 9 транспортных развязок, мостов и путепроводов. На сегодня обеспечен проезд по улице Сарайшык от проспекта Туран до улицы Бейсековой. Продолжается строительство улицы Бейсековой от улицы Сыганақ до проспекта Улы Дала, проспекта Улы Дала от улицы Бейсековой до проспекта Туран, проспекта Улы Дала от улицы № 39 (проектное наименование) до улицы Калдаякова с двумя мостами через реку Есиль и канал Нура-Есиль общей протяженностью 15,2 км. Срок завершения строительства данных участков запланирован на 2019 год. Строительство улицы Бейсековой от проспекта Тлендиева до улицы Акжол, улицы Акжол от улицы Бейсековой до проспекта Богенбай батыра, проспекта Улы Дала от улицы Калдаякова до проспекта Абылай хана, в том числе четырех транспортных развязок и одного путепровода общей протяженностью 8 км. В целом строительство МКД позволит транзитному транспорту более 90 тыс. автомобилей в сутки миновать административный центр города Астаны, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Туран, Кабанбай батыра и Мәнгілік Ел. Вместе с тем ведется работа по реконструкции проспекта Кабанбай батыра, с увеличением проезжей части до шести полос движения. Также планируется строительство транспортной развязки на пересечении Коргалжынского шоссе и проспекта Кабанбай батыра", - уточнил экс-глава столицы.

По его словам, дорожная проблема на правом берегу решается.

"В старой сложившейся части города также ведется активная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Согласно Комплексному плану застройки города предусмотрено строительство таких улиц, как Асан Кайгы от проспекта Богенбай батыра до улицы Ташенова, Кенесары от Кумисбекова до Бейсековой, Кумисбекова от Кенесары до Богенбай батыра, Сарыарка от Богенбай батыра до Бейсековой, Сейфуллина от Валиханова до Пушкина. Эти проекты позволят повысить пропускную способность дорог на 40%, увеличить среднюю скорость транспортного потока и сократить среднее время ожидания в пути как минимум на 20%. Ну и еще один значимый для города проект — ЛРТ. Закончить его строительство мы планируем к концу следующего года. В целом, такой новый транспортный каркас должен сформироваться за ближайшие два года", - заключил он.

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