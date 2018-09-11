Вооруженный грабитель, отнявший машину у автовладельца, задержан в Туркестанской области
Сейчас ведутся розыски других соучастников преступления.
В Туркестане задержан вооруженный преступник, напавший среди белого дня на автовладельца и завладевший его машиной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.
Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть УВД Туркестана обратился местный житель. По его словам неизвестные преступники напали на него прямо на одной из городских улиц, отобрали ключи от автомобиля и угнали его «БМВ». Сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше миллиона тенге. Факт грабежа был зарегистрирован в ЕРДР и полицейские занялись розыском преступников.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан в Шымкенте. Им оказался ранее судимый житель города Туркестан, у которого стражи порядка изъяли два травматических пистолета.
«По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «грабеж» и «незаконные приобретение, хранение и ношение оружия». Автомашина потерпевшего возвращена законному владельцу. Полицейскими ведется розыск остальных участников преступления. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия решения», – сообщили в пресс-службе ДВД.
Также полицейские решили в очередной раз напомнить гражданам об элементарных мерах безопасности, способных помочь избежать ограбления:
Будьте бдительным на улицах и в общественных местах.
Не оставляйте ключи автомашин в замке зажигания.
Держите двери и багажник автомашины закрытыми.
Не оставляйте в автомобиле документы, деньги и другие ценные вещи.
Установите на автомашину надежную охранную сигнализацию и ставьте машины на охраняемую стоянку.
Если же вы стали жертвой или очевидцем преступления, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «102».
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