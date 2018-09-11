Тенге продолжает ослабление

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 381,11 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 380,83 тенге за доллар при объеме торгов 66 850 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 381,11 тенге за доллар США при объеме торгов 23 050 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 380,93 тенге за доллар (+2,82 тенге), суммарный объем торгов – 212 100 тыс. USD (+19 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 442,75 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4306 тенге за рубль при объеме торгов 36 500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4258 тенге за рубль (+0,0078 тенге), суммарный объем торгов – 66 500 тыс. рублей (+49 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 380,3-382,3 тенге, евро - 441,3-444,4 тенге, рос.рубля - 5,43-5,51 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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