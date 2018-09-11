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В Шымкенте задержаны должностные лица при даче взятки

Проводится расследование.

Фото : Comments.UA11 сентября 2018, 16:51

В Шымкенте сотрудники службы экономических расследований задержали при даче взятки трех должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Задержаны руководитель «Методического центра» государственного коммунального казенного предприятия при управлении образования по Туркестанской области Г.Себепова, главный бухгалтер того же предприятия А.Кущенко и руководитель отдела по развитию физической культуры У.Туткышбаев.

«Г.Себепова, У.Туткышбаев, А.Кущенко подозреваются в даче взятки в размере 6 миллионов тенге должностному лицу, то есть сотруднику СЭР ДГД по городу Шымкент за положительное решение по ранее зарегистрированному уголовному делу по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования», - говорится в сообщении.

10 сентября Г.Себепову и У.Туткышбаева постановлением Шымкентского городского специализированного следственного суда заключили под стражу. Факт зарегистрировали в ЕРДР по пункту 1, части 3 статьи 367 УК РК. Проводится досудебное расследование.


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