С начала года в Сайрамском районе открыли более 70 откормочных площадок

В районе поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 25,4%.

В Сайрамском районе Туркестанской области активно развивается животноводство, которое является одной из основных из отраслей сельского хозяйства, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Благодаря государственным программам и льготным кредитам, направленным на развитие отрасли, в районе открываются откормочные и доильные площадки.

К примеру, с начала года в районе было открыто 73 единицы мини-откормочных площадок на 10-15 голов КРС. На сегодня в районе насчитывается 913 откормочных площадок, где содержатся 32-33 тыс. голов скота.

Стоит отметить, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Сайрамском районе поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 25,4%, лошадей - на 14,3%, овец и коз - на 19,3%. С начала текущего года произведено 15,895 тыс. тонн мяса в живом весе, 75 тыс. тонн молока и 9,479 млн. штук яиц.

Вместе с тем, в рамках Концепции развития района из запланированных на 2018 год 6 проектов в сфере сельского хозяйства реализуются 4 проекта.

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