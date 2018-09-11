Досаев назвал регионы, отстающие в социально-экономической сфере

При этом он выразил надежду, что за оставшиеся три месяца удастся исправить сложившуюся ситуацию.

Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев обратил внимание акиматов на необходимость усиления работы в рамках системы проектного управления Правительства. Об этом он говорил сегодня на заседании Правительства, рассматривая итоги социально-экономического развития за прошедшие восемь месяцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

«За два месяца совместно с центральными и местными исполнительными органами была проведена работа по проектному офису. Промежуточные результаты по росту инвестиций не должны вводить никого в заблуждение. В течение года наблюдается замедление роста инвестиций в основной капитал, при этом доля инвестиций в топливно-энергетический комплекс не снижается», — сообщил Е. Досаев.

По словам заместителя премьер-министра, анализ показал, что причиной отставания сроков по началу строительно-монтажных работ на 14 проектах общей стоимостью свыше $530 млн в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях является недостаточный уровень координации между госорганами и акиматами. Это проекты в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и энергетике. До конца месяца будет сформирован новый график. Необходимо мобилизовать силы для достижения намеченных планов до конца года.

«Нескоординированная работа министерств и акимов сказалась и на сроках ввода по 11 проектам на сумму $83 млн в Алматинской, Акмолинской, Атырауской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, в городах Алматы и Шымкент. В основном срывы ввода наблюдаются в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и торговле», — обозначил Е. Досаев, обратив внимание на то, что новые иностранные инвесторы так и не пришли на казахстанский рынок.

Несмотря на существенное финансирование отечественной индустриализации, в прошлом году произошло устойчивое снижение роста показателей в обрабатывающей промышленности.

«Мы по-прежнему не получили системных и решительных предложений по стимулированию модернизации и технического перевооружения предприятий, всего отобрано 45 предприятий до 2025 г., развитию трансферта технологий и знаний, встраиванию в глобальные производственные цепочки, увеличению добавленной стоимости производимых товаров, работ, услуг. Здесь явная недоработка со стороны заинтересованных госорганов», — сказал Заместитель Премьер-Министра Е. Досаев.

Среди вопросов, требующих внимание, обозначено развитие обрабатывающей промышленности. Это производство продуктов питания и напитков. Необходимо усилить взаимодействие с акиматами по включению предприятий перерабатывающих сферы пищевой промышленности в реестр приоритетных экспортных рынков и товаров АПК.

«Все еще проблемными остаются вопросы предоставления качественных услуг населению. Акиматы принимают недостаточно мер по повышению качества предоставляемых услуг и экономизации здравоохранения и образования», — отметил Е. Досаев.

В образовании сформирована вся необходимая законодательная база. Однако наблюдается отставание от ранее заявленных показателей. Так, снижение показателей по инвестициям в основной капитал зафиксировано в 10 регионах (Астана, ВКО, ЗКО, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская области).

В торговле акиматы демонстрируют недостаточную заинтересованность в проведении модернизации торговых площадей. Так, в Астане, Алматы, Шымкенте и Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях работа по данному вопросу требует существенного усиления и более детальной проработки с владельцами действующих рынков и базаров. В 2020 г. все базы должны выйти на новый формат.

«Пока мы не видим хорошего прогресса и надеемся что за оставшиеся три месяца вы исправите ситуацию. Нужно потребовать хорошую оперативную работу от проектных офисов министерств нацэкономики и финансов в регионах. В течение ближайших двух недель рассмотрим вопросы деятельности проектных офисов. В начале октября премьер-министру будет доложено о проделанной работе», — резюмировал Е. Досаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!