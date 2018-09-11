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Нурмагомедов отключил комментарии в Instagram после атаки фанатов Black Star

Такое решение было принято в связи с атакой страницы Хабиба со стороны Black Star — музыкального лейбла и продюсерского центра, связанного с Тимати.

Фото : РИА Новости11 сентября 2018, 17:05

Скандал между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и звёздами российской эстрады Тимати и Егором Кридом продолжает набирать обороты. После словесной перепалки в «Инстаграме» Нурмагомедов отключил возможность комментирования своих записей на официальной странице в социальной сети.

Такое решение было принято в связи с атакой страницы Хабиба со стороны Black Star — музыкального лейбла и продюсерского центра, связанного с Тимати.

Напомним, что конфликт между спортсменом и представителями шоу-бизнеса начался с отмены концерта Егора Крида в Дагестане. После этого Нурмагомедов на своей странице в социальной сети отметил, что это не является большой потерей. За исполнителя вступился Тимати. В свою очередь Нурмагомедов не остался в долгу, оставив нелицеприятный пост в адрес артистов своём инстаграм-аккаунте.

Источник: «Чемпионат»


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