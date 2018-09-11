Бозумбаев призвал регионы поторопиться с заготовкой угля

Он отметил необходимость наращивания темпов заготовки угля в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

По информации МИР РК, на сегодня под перевозку угля задействованы 29 тыс полувагонов, в том числе 15 тыс полувагонов, оперируемых «KTZE-Operator», 14 тыс единиц других собственников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством согласован график поставки «социального» мазута на отопительный период в объеме 312 тыс тонн по цене 70 тыс тенге за тонну, который направлен в регионы», - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что на топливных складах электростанций накоплено 3,4 млн тонн угля и 79 тыс тонн мазута, что в целом соответствует нормативному объему.

«До начала отопительного сезона норматив по углю будет создан на котельной № 2 города Кокшетау - остаток на 7 суток при норме 20 суток. На котельных в зоне централизованного теплоснабжения накоплено 1,1 млн тонн угля, или 84% от плана, и 25 тыс тонн мазута, что составляет 18% плана», - сказал министр.

Глава ведомства отметил необходимость наращивания темпов заготовки угля в Северо-Казахстанской (16% от плана) и Павлодарской (51% от плана) областях, а мазута - в Акмолинской (2% от плана) и Карагандинской (9% от плана) областях.

«За 8 месяцев 2018 года в Казахстане добыто порядка 70 млн тонн угля, что больше на 4,6% аналогичного периода прошлого года (66,9 млн тонн). На коммунально-бытовые нужды и населению за 8 месяцев отгружено 6,7 млн тонн угля, что составляет 101,5% к аналогичному периоду прошлого года», - заключил К. Бозумбаев.

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