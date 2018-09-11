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Распространяемое в Whatsapp фото с останками ребенка не имеет отношения к Казахстану

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Фото : ontustikato.kz11 сентября 2018, 17:12

Последние сутки в казахстанских соцсетях и мессенджерах распространяют фотографию с телом человека, предположительно ребенка. К нему идет аудио, на котором мужчина предупреждает о группе людей, похищающих девочек. В МВД РК прокомментировали данные сообщения, передает Zakon.kz.

Помимо фото и аудио также прилагается сообщение: "Добрый день! Нашли двух маленьких девочек лет от 6-8, мертвых лежащих на обочины дорого, в руках у них у каждого по 50 000 т.р., но без почек . Берегите своих детей смотрити за ними и не выпускайте их на улицу без наблюдение" (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Распространяемая в социальных сетях фотография с останками тела к нашей стране отношения никакого не имеет. Происшествие имело место на юге России в городе Каспийске. Гражданам в очередной раз напоминаю, что не следует распространять сомнительную информацию. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

9 сентября сайт riaderbent.ru писал следующее: "Сегодня в Каспийске был обнаружен мешок с человеческими останками. Пока не проведена экспертиза и опознание, поэтому с уверенностью нельзя говорить о том, кому могло принадлежать найденное тело". В дагестанском сегменте социальных сетей стала распространяться информация о том, что найденные в Каспийске останки принадлежат 8-летней Калимат Омаровой, поиски которой ведутся с конца июля. В частности, якобы, это удалось определить по шортам.


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