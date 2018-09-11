В Африке выпал снег: слоны и жирафы бродят по сугробам
Животные заповедника столкнулись с необычным природным явлением.
Фото : facebook.com11 сентября 2018, 17:17
В природном заповеднике Sneeuberg Nature Reserve, расположенном в Южно-Африканской Республике выпал снег.
Об этом сообщает сообщество Cyclone of Rhodes в Facebook.
Животные заповедника столкнулись с необычным природным явлением. В соцсетях разместили фотографии, где на фоне заснеженных деревьев запечатлены жираф и слоны.
Напомним, в начале июля в Африке уже выпадал снег. Тогда аномальные осадки удивили жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке.
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