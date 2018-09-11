В Африке выпал снег: слоны и жирафы бродят по сугробам

Животные заповедника столкнулись с необычным природным явлением.

В природном заповеднике Sneeuberg Nature Reserve, расположенном в Южно-Африканской Республике выпал снег.

Об этом сообщает сообщество Cyclone of Rhodes в Facebook.

Животные заповедника столкнулись с необычным природным явлением. В соцсетях разместили фотографии, где на фоне заснеженных деревьев запечатлены жираф и слоны.

Напомним, в начале июля в Африке уже выпадал снег. Тогда аномальные осадки удивили жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!