За июнь-июль месяцы текущего года 2 000 бойцов очистили территорию города и районов области в более чем 2 000 гектаров.

В Атырауской области подвели итоги работы летнего сезона трудовых отрядов "Жасыл ел".

Бойцы отряда «Жасыл ел» занимались не только озеленением и благоустройством территории, группа из 10-ти жасылелевцев принимали участие в археологических раскопках, а 18 человек преподавали английский язык около 200 представителям сельской молодежи от 14 до 29 лет.

Молодежное движение вносит большой вклад в развитие казахстанского патриотизма, экологического воспитания, гражданственности и активности молодых людей, уверен руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан Куспан.

- В этом году из республиканского и местных бюджетов было выделено 140 миллионов тенге на оплату труда бойцам «Жасыл ел», их оплата труда составила 61 тысячу тенге. Жасылелевцы были задействованы в озеленении парков города и районов области, поливе деревьев и цветов, сборе сухих листьев и очистке территории от сорняковой травы. Не так давно они убирали прибрежную зону Урала, откуда вывезли 400 мешков мусора, - сообщил Роллан Куспан.

Отметим, что в этом году трудовые отряды будут работать не только летом, они уже наметили цели на осенний период. Во втором этапе работ трудового отряда «Жасыл ел», который начнется в конце сентября и продолжится до ноября месяца, бойцы займутся посадкой саженцев деревьев.

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