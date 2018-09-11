В Атырау будет запущен пилотный проект системы электронного билетирования

На данный момент в город доставлено 200 платежных устройств.

Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель акима города Атырау Мейрим Калауи.

С начала марта месяца в нефтяной столице стартовала работа по автоматизации проездных платежей в автобусах, в рамках программы Главы Государства «Цифровой Казахстан». Таким образом, согласно плану, с 15 сентября в автобусах №14 и №5 будет запущен пилотный проект онлайн-платежной системы.

"На данный момент компания «Смарт ЖКХ» заключил контракты с 6 операторами. С 1 октября мы планируем установить 200 платежных устройств на всех автобусах. Цель - обеспечение открытости и прозрачности работы общественного транспорта. Прибор автоматически считывает количество ежедневных прибытий пассажиров, общую сумму пассажирских перевозок и загружает информацию в систему. Из собранных средств будут учтены налоги. Следует отметить, что данный вопрос находится на контроле акима области", - сказал Мейрим Калауи.

Во время пилотного проекта пассажиры будут платить наличными средствами посредством устройства. Планируется, что специальные платежные карты введут после запуска системы. Студенты, пенсионеры и другие, которые имеют скидки, также получат специальные карточки для оплаты проезда. Стоимость проездной карты будет составлять составляет 300 тенге и одноразовый бонус, в виде одной бесплатной поездки. Представитель компании «Смарт ЖКХ», Ерлан Нурланулы подробно рассказал о видах платежей.

- Электронный платеж был внедрен в Астане и Алматы в офф-лайн режиме. Преимущество нашей системы над другими, заключается в том, что платежи будут приниматься в онлайне. Это позволяет владеть информацией о количестве пассажиров, также автобусы будут находится в контакте друг с другом, их ежедневная работа будет суммироваться. Надо сказать, что всего будут работать 9 различных видов платежей - наличные, карточки, с помощью Bluetooth, смартфона с NFC-приложением, sms-уведомление и т.д

В дополнение к новым устройствам, к концу сентября город получит 20 новых автобусов. К концу этого года появятся еще 100 автобусов. Отметим, что новые автобусы полностью оснащены платежными устройствами.

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