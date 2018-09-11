Бог вам судья: Тимати опубликовал послание для «узколобых»

Конфликт начался с отмены концерта артиста лейбла Black Star Егора Крид в Дагестане.

Певец и продюсер Тимати опубликовал в Instagram обращение к критиковавшим его творчество и выступления "не далеким" и "узколобым" спортсменам, сообщает Zakon.kz.

«Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых - разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою», — написал рэпер.

Конфликт начался с отмены концерта артиста лейбла Black Star Егора Крид в Дагестане, после того как в социальных сетях посыпались угрозы от местных жителей. Тимати обратился к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, сообщил что в песнях музыкантов Black Star нет призыва к насилию или экстремизму, их любят и ждут в Дагеста. На его слова боец написал: «Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить.

Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят».

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