Будет ли в Казахстане введен мораторий на повышение тарифов монополистов

Как оказалось, введение подобных ограничений не предусмотрено действующим законодательством РК.

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК Зарина Ботбаева рассказала о проводимой в стране тарифной политике, передает МИА «Казинформ».

«На основании передового международного опыта с 2015 года в Казахстане внедрена новая тарифная политика предельных долгосрочных тарифов со сроком действия 5 и более лет. Это позволило инвесторам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) определить горизонт инвестирования, обеспечить стабильность и предсказуемость тарифов на долгосрочный период, снизить степень износа в сфере ЖКХ», - отметила Зарина Ботбаева, отвечая на запрос МИА «Казинформ».

По ее словам, в целом, в 2015 году средний уровень износа в сфере ЖКХ стабильно превышал 66%. В рамках реализации новой тарифной политики уровень износа начал снижаться.

Так, по итогам 2017 года износ составил 64,9%. При этом, ожидаемый объем инвестиций на 2015-2021 годы в сферу ЖКХ составляет 1,3 трлн тенге.

«Изменение тарифов в 2018 году на услуги СЕМ (субъекты естественных монополий) происходит в рамках утвержденных с 2015 года долгосрочных предельных уровней тарифов, с учетом совокупного вклада в инфляцию, ежегодно одобряемого Правительством Республики Казахстан. На 2018 год плановый вклад в инфляцию составляет 1,1%», - пояснила Зарина Ботбаева.

При этом, как отметила эксперт, действующим законодательством РК не предусмотрено введение моратория на повышение тарифов на услуги СЕМ.

По словам З. Ботбаевой, введение моратория на повышение тарифов на услуги СЕМ может ухудшить финансовое состояние СЕМ и привести к убыточности их деятельности; поставит под угрозу реализацию инвестиционных программ и, как следствие, приведет к увеличению уровня износа и потерь; может отрицательно сказаться на качестве и надежности предоставляемых регулируемых услуг; приведет к резкому скачку тарифов после снятия моратория.

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