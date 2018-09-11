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В СКО обнаружили тело утонувшего рыбака

С начала года в регионе это второй случай гибели рыбака на воде.

Фото : zapad24.ru11 сентября 2018, 18:00

В озере Буденое в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области утонул 64-летний мужчина, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС, сельчанин утонул во время рыбалки еще 31 августа. Обнаружить тело мужчины удалось только 10 сентября.

«Поисковая группа оперативно-спасательного отряда выехала на место ЧС незамедлительно. За это время спасатели обследовали 2100 квадратных метров дна водоема и 46 квадратных километров территории поверхности озера. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», - проинформировали в пресс-службе.

С начала года в регионе это второй случай гибели рыбака на воде.


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