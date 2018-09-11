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Турция обвинила США в необъективности в ближневосточном урегулировании

Турция по-прежнему "будет находиться рядом с палестинским народом и поддерживать международные усилия, направленные на то, чтобы найти справедливое и устойчивое решение палестинского вопроса".

Фото : AP Photo / Ariel Schalit11 сентября 2018, 17:54

США утратили свою объективную позицию в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке, закрыв представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя во вторник.

Американская администрация объявила о прекращении работы представительства ООП, объяснив свои действия отказом палестинцев от участия в мирных инициативах президента США Дональда Трампа и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду за оккупационную деятельность.

"Решение о закрытии представительства ООП в Вашингтоне вызывает беспокойство и является еще одним показателем того, что США утратили свою объективную позицию в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Это решение не будет служить другой цели, кроме поощрения попыток уничтожить перспективы урегулирования между обоими государствами (Палестиной и Израилем – ред.)", — говорится в заявлении Аксоя.

Отмечается, что Турция по-прежнему "будет находиться рядом с палестинским народом и поддерживать международные усилия, направленные на то, чтобы найти справедливое и устойчивое решение палестинского вопроса"


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