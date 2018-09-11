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В Алматинском зоопарке родился жирафенок

Рост малыша составляет 170 сантиметров, а вес 70 килограммов.

Фото : ВладТайм11 сентября 2018, 18:01

В зоопарке Алматы появился на свет детеныш жирафа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил советник директора учреждения Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

«Встречайте радостную новость! У нас мальчик, 170 см. 70 кг.!!! Мама чувствует себя отлично! Ждем поздравлений и теплых пожеланий!», – написал он.


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