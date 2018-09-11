Драка водителей в Костанае попала на видео

Нападавший уехал, а пострадавший был доставлен в больницу.

6 сентября 47-летний житель Костаная Александр, как рассказывают его родные, ехал по улице Майлина в левом ряду. Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь параллельно в правом ряду, попытался перестроиться на его полосу движения с нарушением правил и резким сокращением дистанции, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

После неудачной попытки, при остановке на следующем светофоре, мужчины, через открытые окна машин поругались. После этого, машина Александра заглохла, он накатом доехал до ближайшей парковки и остановился.

В это время туда же прибыл и его оппонент. Он открыл водительскую дверь машины Александра и неожиданно начал его бить. Остановили его только окрики случайных свидетелей. Нападавший уехал, а пострадавший был доставлен в больницу.

Полицейскими начавший драку человек был найден в тот же день. Он привлечен к административной ответственности.

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