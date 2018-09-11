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Президент дал поручения по развитию Туркестана

Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую историческую и духовную значимость города Туркестана, как для жителей Казахстана, так и для всего тюркского мира.

Фото : Акорда11 сентября 2018, 18:20

Главе государства доложили о планах и дальнейших перспективах развития Туркестана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Также Нурсултану Назарбаеву представили информацию об исполнении поручений, касающихся переноса областного центра из города Шымкента в город Туркестан.

- Всем известно, что в нашей стране появилась новая область - Туркестанская. Считаю, что это - правильное решение. Областной центр теперь переезжает в город Туркестан. Это - во всех отношениях сложный процесс, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую историческую и духовную значимость города Туркестана, как для жителей Казахстана, так и для всего тюркского мира.

- Это – священное для тюркских народов место, поэтому его посещает большое количество людей. Здесь покоится много известных личностей, - отметил Глава государства.

Также были заслушаны доклады первого заместителя Премьер-Министра А.Мамина о концепции территориального развития города Туркестана и акима Туркестанской области Ж.Туймебаева о ходе переноса административно-территориальных органов управления в новый областной центр. В частности, Президент Казахстана был подробно проинформирован о планах строительства инфраструктурных и социальных объектов, а также предлагаемых решениях в области энергообеспечения и водоснабжения города.

По итогам совещания Правительству и руководству области был дан ряд конкретных поручений.


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