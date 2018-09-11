Астанчане смогут сдавать мусор за деньги

В приемной пункте принимают 11 видов материалов.

Сегодня в районе Байконыр появился пункт приема вторичного сырья – Green Station. Теперь жители «умного» района могут сдавать макулатуру, пластик, целлофан, стекло и многое другое. Цены, в зависимости от наименования сырья, варьируются от 3 до 100 тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В рамках реализации проекта «Умный город» сегодня в Астане торжественно открыли пункт приема вторичного сырья Green Station. Проект осуществляет компания Astana Clean Time совместно с акиматом района Байконыр и АО «Аstana Innovations».

«Каждый житель города за денежное вознаграждение может принести вторичное сырье в приемный пункт. Мы готовы принять 11 видов материалов. Можно сдавать макулатуру, пластик, целлофан, стекло и многое другое. Цены, в зависимости от наименования, варьируются от 3 до 100 тенге. На данный момент в 9 городских пунктах приема вторичного сырья принимается более 500 кг отходов», – говорит генеральный директор компании Astana Clean Time Тимур Исмагулов.

К примеру, за килограмм бумаги можно получить 3 тенге, за аналогичный вес алюминия – 100 тенге. Однако жильцы уверены, выручка за мусор – не самое важное. Главное – вклад в защиту окружающей среды.

«Услышав, что такой пункт открылся у нас в районе, мы очень обрадовались. Ведь в первую очередь это вклад в защиту природы. Поэтому я решила показать своим детям, что отходы могут перерабатываться. Таким образом, глобальная проблема загрязнения окружающей среды со временем может перестать быть актуальной. Ведь каждый человек может соблюдать простые правила, а за это еще и получить копейку», – говорит жительница района Камила Нарымбетова.

Отметим, что до конца года в «умном» районе Астаны планируется установить еще 2 таких пункта приема вторичного сырья.

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