Акимат Атырауской области заключил меморандум с «Жилстройсбербанком»

Аким области Нурлан Ногаев рассказал о проводимой работе по обеспечению жильем жителей региона.

Данная инициатива, позволит 2 000 жителям региона приобрести собственное жилье по сниженным ценам. Общая площадь жилья составит 172,6 тыс. квадратных метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Меморандум о сотрудничестве подписали аким Атырауской области Нурлан Ногаев, председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова и глава СПК «Атырау» Марат Тусупкалиев.

Данное соглашение предполагает строительство четырех объектов на 297 квартир, которые будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. Кроме этого был подписан еще ряд меморандумов по обеспечению жильем жителей Атырауской области.

В своем приветственном выступлении аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал о проводимой работе по обеспечению жильем жителей региона.

- На данный момент в области строится 44 многоэтажных дома на 3000 квартир. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 34 многоэтажных дома на 2000 квартир. Надо сказать, что к государственной программе «7-20-25» у жителей нефтяного региона отмечается большой интерес, с начала года было принято 59 заявок, из них 34 были одобрены,- рассказал глава региона.

Кроме того, что в рамках заключенных меморандумов, в микрорайоне «Нурсая», будут построены дома на 100 квартир. Также по программе «Нұрлы жер» строится 21 жилой дом в микрорайонах «Нурсая» и «Береке». Еще по одному направлению программы «Нұрлы жер», в жилом массиве Талгайран возводится 80 частных домов. Их площадь составляет 64 – 191 кв.м., дома одно - и двух-этажные.

Стоимость 1 кв. м. жилья - 120 000 тенге. При этом потенциальные покупатели должны стоять в очереди в местном акимате на получение земельного участка.

- Чтобы стать участником программы «Нұрлы жер», и купить это жилье, достаточно иметь на счете в ЖССБК первоначальный взнос в размере 20%. Если взять в расчет стоимость 1-комнатной квартиры в 7 млн тенге, то на депозите необходимо накопить 1,4 млн тенге. Затем банк выдаст льготный заём по ставке 5% годовых- рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

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