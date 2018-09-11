Автовор снимал процесс кражи на видео в Астане

Комментируя свои действия, мужчина не только совершал кражи, но и пытался нанести максимальный ущерб автомашине, ломая детали салона.

Сотрудниками столичной полиции с поличным задержан 28-летний житель Акмолинской области, совершивший в ночь с 9 на 10 сентября 5 краж с салонов автомашин, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По информации криминальной полиции, подозреваемый действовал по одному сценарию - путем вскрытия замка проникал в салон автомобиля. Добычей преступника становились автомагнитолы, личные вещи и другое имущество автовладельцев. Все кражи были совершены в период с двух часов ночи и до пяти утра. Марка машины не имела значения. Объектом преступных действий гр. П. были автомашины «Ваз 21703», «Opel Vectra», «Lexus GS 300» и другие.

Помимо совершения краж, находясь в салоне автомашины, подозреваемый снимал свои действия на камеру своего телефона. Судя по изъятому сотрудниками полиции видео, совершение преступление ему доставляло удовольствие. Комментируя свои действия, мужчина не только совершал кражи, но и пытался нанести максимальный ущерб автомашине, ломая детали салона. Во время своих ночных похождений гр. П. украл автомагнитолы, личные вещи и документы владельцев автомашин, причинив тем самым значительный ущерб.

10 сентября в ходе ночных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, кроме того его преступления были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье «грабеж».

В ходе следственных действий гр. П. дал признательные показания в совершении 5-ти фактов краж, совершенных им с 9 на 10 сентября. Изъятые вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам.

В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД. Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 188 УК РК «кража». Кроме того, сотрудниками полиции проводится проверка на его причастность к ранее совершенным кражам на территории столицы.

Во избежание подобных краж с салонов автомашин, а также их угонов сотрудники полиции рекомендуют владельцам автотранспортных средств оснащать автомашины охранной сигнализацией, в ночное время ставить их на охраняемых парковках или же во дворах жилых домов, оснащенных камерами видеонаблюдения и ночным освещением, обязательно проверять, закрыты ли двери вашего автомашины.

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