Лабрадор спас американца от 50 лет тюрьмы

Теперь суду предстоит рассмотреть дело Хорнера заново.

Жителя США, осужденного на 50-летний тюремный срок из-за обвинений в сексуальном насилии, освободили благодаря собаке. Об этом сообщило издание New York Post.

В апреле 2017 года сантехника из города Рэдмонд, штат Орегон, Джошуа Хорнера (Joshua Horner) приговорили к 50 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетней. В своих показаниях перед судом пострадавшая заявила, что Хорнер угрожал убить ее животных, если она предаст произошедшее огласке. По словам заявительницы, мужчина убил ее собаку — черную помесь лабрадора Люси, чтобы запугать девушку.

Спустя полгода после вынесения приговора Хорнер обратился за помощью в правозащитную организацию Oregon Innocence Project. Недавно избранный окружной прокурор Джон Хаммель (John Hummel) согласился сотрудничать с ними. Сантехник уверял юристов, что не убивал собаку, и те решили разыскать ее. Они дважды обыскали весь округ, а затем отправились в Портленд. Там они и обнаружили пса.

«Она выглядит довольно необычно из-за того, что нечистокровная. У нее особая форма головы и длинные уши», — отметила волонтер Oregon Innocence Project.

Хаммель официально подтвердил, что собака жива. Это доказывало, что пострадавшая соврала во время дачи показаний. Прокурор заявил, что до сих пор не может утверждать, что сексуального насилия не было, но начал сомневаться в этом. Судья закрыл дело, и Хорнер, который уже начал отбывать срок, вышел на свободу. Он покинул здание суда, держа за руку жену и улыбаясь.

Теперь суду предстоит рассмотреть дело Хорнера заново. Сам он пока отказывается от комментариев прессе. После обнаружения Люси потерпевшая ни разу не общалась со следствием, несмотря на то что ее вызывали в суд. В начале сентября следователь приехал поговорить с ней, но она убежала, увидев его машину у дома.

Источник: Lenta.ru

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