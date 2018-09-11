Больше тысячи книг вручили библиотекам Алматинской области

В Алматинской области благодаря поддержке главы региона активно реализуется продвижение произведений поэтов Жетысу.

В рамках программы Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в Талдыкоргане выходцами из Алматинской области и Региональной службой коммуникаций областной универсальной библиотеке имени С. Сейфуллина переданы несколько сотен книг.Инициаторами акции стали известный в регионе ученый-хирург Нурлан Арын и экономист, общественный деятель Ерлан Арын. Акцию по передаче книг поддержал директор типографии «Арыс», доктор филологии, профессор Гарифолла Анес, передает zakon.kz.

Ученые не смогли лично вручить книги библиотеке, вместо них это сделал заместитель руководителя РСК Рустем Канапьянов. В своей речи он отметил, что эти книги также можно найти и в библиотеке VIP-Жетысу, расположенной в здании Дома печати.

-Недаром народная мудрость гласит: «Книга – лучший подарок»! Сегодня в фонде областной библиотеки имени С.Сейфуллина более 5 млн. книг. Кто бы что ни говорил, но мы уверены, что никакие современные технологии не смогут заменить настоящие книги. Ведь именно они играют неоценимую роль в воспитании человека», - сказал Рустем Канапьянов.

В Алматинской области благодаря поддержке главы региона активно реализуется продвижение произведений поэтов Жетысу. В частности, в 2006 году 114 авторов области отправило свои заявки на участие в программе "Культурное наследие". В текущем году в рамках 100-томной серии "Жетысу кітапханасы" будут опубликованы книги 22 авторов. Напомним, в прошлом году вышло 30 книг.Также ежегодно проводятся акции по передаче ценных музейных экспонатов, книг от неравнодушного населения.

Стоит отметить, теперь библиотека С.Сейфулина пополнилась книгами научной и художественной литературы, исследования по литературоведению, языкознанию, устному народному творчеству, множество энциклопедий, словарей, другой познавательной литературы. Такие же комплекты получили более 280 библиотек области.

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