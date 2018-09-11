Огромный пруд и красивый парк будут на месте погибших деревьев в Павлодаре

В этом году только в областном центре было высажено около 160 тысяч деревьев и кустарников.

Городские власти рассказали о дальнейшей судьбе недавно благоустроенного Парка металлургов, где от грунтовых вод пострадала большая часть зеленых насаждений, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Погибшие деревья, чьи корни вымокли, а ветки высохли, спилили коммунальщики. - Все эти деревья уже погибли и представляли опасность для детей, которые здесь гуляют, - поясняет руководитель городского отдела ЖКХ Зкрия Султангазинов, показывая журналистам, как ломаются спиленные ветки. - Вот, посмотрите, разве живое дерево может так ломаться.

Между тем, заместитель акима города Андрей Балашов рассказал о том, что у парка уже есть проект детальной планировки, по которому на этом месте будет пруд-накопитель грунтовых вод площадью в 70 соток.

- В последние два года в городе поднялись грунтовые воды, и Парк металлургов - не исключение. Всю весну здесь вода стояла выше положенного уровня, поэтому мы провели совещание. АО «Алюминий Казахстана» предложило свою помощь в решении проблемы. Сейчас предприятие проектирует здесь пруд-накопитель сточных и дренажных вод. Проект в стадии завершения, в следующем месяце его передадут на экспертизу. Пруд будет «собирать» грунтовые воды со всего парка, чтобы поддерживать их уровень в безопасном положении. В парке возобновят озеленение. В проекте заложено несколько сотен деревьев. Над ним поработали ландшафтные архитекторы. Это место станет не только решением проблемы с грунтовыми водами в парке, но и местом отдыха горожан. Здесь будет красивый водоем, будут утки плавать.

Как рассказал Андрей Балашов, реализовать проект планируют следующей весной. Цена вопроса пока неизвестна. Однако, по словам экспертов, реконструкция парка и пруд будут стоить около 200 млн тенге. Также пока обсуждается, будут ли воплощать идею в жизнь за счет бюджета или же за счет спонсорских средств.

Проект пруда одобрили экологи общественного объединения «Эком».

- Деревья в парке сухие, поэтому их обязательно нужно убрать, - говорит представитель «Экома» Марина Поук. – Сейчас эти погибшие насаждения не представляют собой никакой важности для экосистемы. Больше всего, нас - общественников волнуют живые деревья. В год экологии в Павлодарской области много мероприятий было проведено по высадке зеленых насаждений, создана зеленая зона между северной промзоной и городом. Заложен питомник на территории общественного объединения «Атамекен – Родина». Воспользоваться саженцами, правда, мы сможем не раньше, чем через 5-6 лет, но это хорошее начало.

По словам Марины Поук, в этом году только в областном центре было высажено около 160 тысяч деревьев и кустарников. Экологи рекомендуют городу придерживаться общей концепции зеленых насаждений, для того, чтобы посадка деревьев была планомерной, а озеленение - эффективным. Общественники также обещают отслеживать качество ухода за высаженными деревьями. Напомним, старый Ворушинский парк благоустроили, превратив в Парк металлургов год назад. Проект реализовали благодаря меморандуму, заключенному акиматом Павлодарской области и компанией ERG. На реконструкцию парка было затрачено более 300 миллионов спонсорских тенге.

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