Благодаря приложению «Тарихи жол» жители и гости Алматинской области окунутся в мир истории

Благодаря историческим персонажам пользователи смогут быстрее воспринять ту или иную информацию.

Сегодня в Талдыкоргане в рамках государственных программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани Жангыру» состоялась презентация приложения «Тарихи жол». Данный проект реализуется акиматом Алматинской области, управлением внутренней политики совместно с компанией ТОО «AV-Software» и выпускниками международного университета Сулеймана Демиреля, передает zakon.kz

Благодаря мобильному приложению жители и гости области смогут окунуться в мир истории. На сегодняшний день уже введена информация о нескольких объектах.

- Цифровой Казахстан дает возможность воплощать многие идеи. С помощью данного приложения мы хотели бы повысить интерес к познанию историко-культурных памятников для внутреннего и внешнего туризма в регионе, и проанализировать туристическое состояние каждого объекта, что поспособствует увеличению количества туристов и качества сервиса. Благодаря комплексно-системному подходу мы хотим добиться синергитического эффекта. Уникальность приложения «ТарихиЖол» является своеобразная концепция, которая совместила в себе тенденции новых технологий и несет моральную ценность, сохраняя историю наших предков, – сообщил представитель компании «AV-Software» Айбек Альмухаметов.

Воспользовавшись приложением вы сможете окунуться в мир истории Казахстана: благодаря историческим персонажам пользователи смогут быстрее воспринять ту или иную информацию. Видеоролики 360 градусов, которые создадут виртуальную реальность и «эффект присутствия» на сакральных местах региона и offline-режим позволят туристам пользоваться приложением даже в местах, где нет покрытия интернета. Также приложением можно пользоваться как туристическим гидом. Оно интегрируется со всеми туристическими объектами, гостиницами и ресторанами. Всю информацию пользователь может получить на пяти языках: казахском, русском, английском, турецком, китайском.

В приложении ведется подробная статистика посещаемости объектов в разных разрезах, что поможет улучшить туристический поток к определенным местам.

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