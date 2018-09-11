«Как бешеные собаки», - менеджер Нурмагомедова высказался о конфликте с Тимати

Мы приняли разврат за норму! - считает Ризван Магомедов.

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, также прокомментировал конфликт спортсмена с музыкантами лейбла Black Star Тимати и Егором Кридом, сообщает zakon.kz.

Об этом Ризван Магомедов написал на своей странице в Instagram.

«Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые "продвинутые" людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию», — отметил Магомедов.

Напомним, что 9 сентября концерт Егора Крида в Дагестане, представляющего Black Star, было решено отменить из-за многочисленных угроз в адрес музыканта. На своей странице в Instagram Хабиб Нурмагомедов прокомментировал данное событие, написав «невелика потеря».

10 сентября Тимати обратился к спортсмену, подчеркнув, что считает его позицию по поводу отмененного концерта Крида неправильной. Сам Крид также публично выразил сожаление поддержкой Нурмагомедовым отмены мероприятия.

11 сентября Нурмагомедова поддержал другой представитель Дагестана в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Забит Магомедшарипов. Сам боец жестко ответил на обращение Тимати. Рэпер посчитал неправильным, что Нурмагомедов поддержал отмену концерта Егора Крида.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!