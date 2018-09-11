Казахстанская легкоатлетка победила в Литве

По итогам азиатской квалификации казахстанские легкоатлеты получили 5 лицензий на юношеские Олимпийские игры.

Своего рода репетицией перед поездкой на юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айрес стало для казахстанской легкоатлетки Кристины Морозовой выступление на международных соревнованиях по спортивной ходьбе в литовском городе Друскининкай, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.

По итогам азиатской квалификации казахстанские легкоатлеты получили 5 лицензий на юношеские Олимпийские игры, которые уже совсем скоро – в первой половине октября пройдут в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Обладательницей одной из пяти путевок является 17-летняя Кристина Морозова, представляющая Северо-Казахстанскую область и выступающая в спортивной ходьбе.

8 сентября Морозова стала участницей международных соревнований по спортивной ходьбе, которые в начале осени традиционно проводятся в литовском городе Друскининкай. Кристина выступила на дистанции 3 километра для участниц 2001-2002 годов рождения. Основными соперницами представительницы Казахстана в борьбе за первое место стали две легкоатлетки из Литвы. Но, несмотря на все их усилия, Морозовой удалось доказать своё превосходство и одержать победу со временем 14 минут и 51 секунда. Результаты спортсменок, занявших второе и третье места, - 15.05 и 15.21, соответственно.

На юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе Морозова будет выступать на более длинной дистанции – 5 километров. В легкоатлетической программе юношеской Олимпиады могут участвовать спортсмены и спортсменки от 2001 года и моложе. Первый соревновательный день – 11 октября.

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