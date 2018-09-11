Казахстанский полковник спас жизнь пассажирке в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Астаны в Дубай.

Полковник Нацгвардии спас жизнь пассажирке на борту самолета, павшей в клиническую смерть, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Астаны в Дубай. Как рассказал полковник Серик Омарбаев, одной из пассажирок стало плохо, когда самолет был в полете около двух часов.

- В тот момент на борту самолета многие спали, так как была глубокая ночь. Когда я услышал крики о помощи, я подошел к женщине, которая уже впала в состояние клинической смерти. К счастью, на борту оказалось все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Реанимационные действия длились примерно полчаса. К моменту прилета в Дубай женщина уже была в сознании. Мы передали ее кардиологической бригаде, встречавшей в аэропорту, - рассказал полковник медицинской службы.

Несмотря на ограниченное пространство в самолете и отсутствия классических условий для оказания первой помощи офицер сделал искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

- Оказание первой помощи в таких ситуациях является долгом каждого из нас, тем более людей в белых халатах и погонах. Такой случай у меня впервые в жизни. Естественно, приложил все свои усилия и знания, чтобы ей стало легче, - отметил Серик Сапанович.

После того, как больную передали врачам, у нее диагностировали врожденный порок сердца. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Сама женщина выразила благодарность гвардейцу за оказанную помощь в письменном виде в адрес Главнокомандующего Национальной гвардией РК.

- С большой признательностью выражаю слова благодарности врачу Национальной гвардии Республики Казахстан, Омарбаеву Серику Сапановичу! Недавно, я совершала полет рейсом Астана-Дубай, где у меня случилась клиническая смерть, незамедлительную экстренную помощь мне оказал этот золотой человек! Если бы его не было на борту этого лайнера, я даже не могу предположить, что могло со мной случиться! Он профессионал с большой буквы, чуткий, добрый, внимательный, отзывчивый доктор. Он замечательный человек, желаю ему здоровья, счастья и огромных успехов в работе! – выразила благодарность Наталья Попова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!