В центре Томска разместили информацию об Астане

Астана и Томск подписали меморандум о сотрудничестве.

8 сентября состоялась третья ежегодная выставка во время празднования Дня томича, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Организатором выставки «Город путешествий» при поддержке администрации города выступил туристский информационный центр Томска, передает официальный сайт акимата Астаны. В рамках выставки был подписан меморандум о сотрудничестве между «Астана Конвеншн Бюро» и Туристическим информационным центром Томска.

Цель – укрепление взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие внутреннего и въездного международного туризма в городах Томске и Астане. С целью сотрудничества по взаимному продвижению городов, в Томске размещена информация об Астане на навигационных указателях, расположенных в центре города.

Также в 20 точках массового скопления людей распространяются раздаточные материалы о столице Казахстана (журнал-путеводитель по Астане «Astana Official Guide», Z-карта города Астаны и многие другие).

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