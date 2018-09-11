Когда забрали медали, я запил, - Илья Ильин откровенно о своей жизни

Казахстанский тяжелоатлет планирует выступить на Олимпиаде в Токио.

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетики Илья Ильин дал интервью программе Sports True, сообщает zakon.kz.

Разговор шел о дружбе с Нурсултаном Назарбаевым, личной жизни, о допинге и алкоголе.

- У тебя есть возможность звонить Президенту по какому-либо поводу? – спросил Илью ведущий.

- Нет, - рассмеялся Илья, - он мне звонит по особым случаям, - победы на олимпийских играх, чемпионатах мира, хотя мы встречаемся довольно часто. Не знаю, почему это происходит, два назад я был на большом мероприятии, где было четыре президента, в том числе и Нурсултан Назарбаев. Последняя встреча у нас была там. Мы сидели за столиками. Это был День столицы, вот тогда мы с ним увиделись. Естественно, когда подходит президент к столам, так получается, что я счастливчик. Меня подтолкнули к нему и, естественно, мы с ним поздоровались, я поздравил его с днем рождения. Он задал вопрос самый главный и простой: «Как твои дела?» Я ответил, что все в порядке, восстанавливаюсь. Он посмотрел, сказал: «Молодец, все хорошо» и пошел дальше. Этого достаточно, чтобы понять, что я жив, здоров и все со мной нормально. Я всегда пытаюсь прочитать его невербальную мимику, которую он показывает. Потому что в словах может быть мало, что можно передать, потому что очень много народу».

- Президент уделил мне внимание в самый тяжелый для него период жизни, - добавляет Илья. - Тогда президент подбодрил словами: «Илья, для меня ты чемпион, знай это, давай работай». Это хорошо повлияло на мою карьеру. Я тогда понял, что у меня есть ангел-хранитель.

Илья признался, что употреблял алкоголь.

- Я нормально пил. Синька была рядом со мной. Около четырех месяцев в ней пробыл. Я не считаю, что выход из ситуации в стакане. Наоборот - мешало жить. И родителям это было неприятно. А когда появилась новость о том, что у меня награды забирают, появилось желание умереть. Я три дня пил в отеле. В начале прошлого года я поехал в Израиль и там пришел в себя, - честно поделился Ильин.

- Бывают дни, когда я падаю на две ступени, но на следующий день снова в строю. Для меня психологически сложным было перенести потерю карьеры, большую часть карьеры у меня отобрали. Плюс потеря любимого человека. Много чего было сделано на фоне эмоций. У каждого человека бывает такой тяжелый период, социальное дно, в которое ты падаешь, и это дно в какой-то момент заканчивается, и ты становишься на ноги, – делится спортсмен.

После такого признания, тема допинга не могла не всплыть.

- Наверное, вот этот вопрос я отнесу к топ-секретам. Я не считаю возможным сейчас говорить обо всем этом. Не знаю, как это в меня попало. А говорить все, не могу. Это большие репрессии, которые проводит большой мировой спорт. И моей вины в этом нет. Положа руку на сердце, я могу сказать, что не виноват. Ни один спортсмен не сможет сказать мне в лицо, что я выиграл нечестно, – считает Илья Ильин.

Про вопросы о личной жизни Илья Он также рассказал о своей личной жизни после развода с Натальей Кулаковой. Сейчас, по признанию спортсмена, они работают над восстановлением дружеских отношений. Сам же, к серьезным отношениям, пока не готов.

- Надо понимать это, у нас есть ребенок. Еще тяжело, стараемся возобновить человеческие отношения. Пока рано говорить о личной жизни, не прошел двухлетний карантин, мне нужно отойти от этих отношений, я не готов еще к новым серьезным отношениям, – признался Ильин.

Так же не готов и к чемпионату мира, который пройдет в Ашхабаде. Но взял прицел на Олимпиаду в Токио. Тренируется.

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